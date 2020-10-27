أطعمة تحارب المرض الأكثر سبباً للوفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع "تايمز أوف إينديا" التخصصي تقريرا سلط فيه الضوء على المرض الذي يعتبر أكبر مسبب للوفاة شيوعا في العالم؛ وفقا لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الدراسات، قال فيه ان هناك مجموعة من الأطعمة تساعد على التخلص من السموم التي تصيب الكبد؛ ذلك العضو الحيوي المهم في الجسم الذي يقوم بتحطيم وتنظيم الدهون والكربوهيدرات في الدم ويزيل السموم من الدم أيضا وينشط الإنزيمات.

ووفق الموقع، فان الاطعمة التي تساعد على التخلص من سموم الكبد تشمل تلك الغنية بالألياف حيث تساعد في خفض مستوى السكر المترسب في الكبد، لذا تأكد من تضمين الحبوب الكاملة مثل الشعير ودقيق الشوفان والقمح الكامل في نظامك الغذائي اليومي، وكذلك الخضروات والفواكه التي تساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم. بالاضافة الى تناول الشاي الأخضر الذي يحظى بفوائد صحية عديدة خاصةً لفقدان الوزن، إذ يساعد أيضا في التخلص من الدهون المتراكمة في الكبد لكونه غنيا بمضادات الأكسدة

ويعمل على تحسين أداء الكبد، لذا تناول كوبا منه يوميا. كما ان الحمضيات لها فوائد كبيرة في ذلك، حيث تحتوي ثمارها على كمية جيدة من فيتامين سي الذي يعزز إنزيمات إزالة السموم، لذلك احرص على تناول بعض أنواع الفاكهة الحمضية كالتفاح والأفوكادو والعنب والبرتقال وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ومن الاغذية المفيدة لتنظيف الكبد الجوز لأنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إزالة السموم مما يجعلها مفيدة للكبد، والأحماض الأمينية، وكذلك الأرجنين الذي يطهر الكبد ويزيل السموم منه.

ولا ننسى الخضروات الخضراء فهي تحتوي على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد؛ فشرب العصير الأخضر أو ​​تناول السلطة الخضراء يساعد في طرد السموم من الجسم، ومن تلك الخضروات الخضراء الشائعة القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ.

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