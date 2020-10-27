باحث في علم الأوبئة: يوجد مجموعة معينة من الناس لا تصاب بكورونا

المصدر: وكالات

أكدت أريج توتوليان، مدير معهد سانت بطرسبرج لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة باسم "باستور"، أن مجموعة معينة من الناس لا تصاب بفيروس كورونا حتى مع الاتصال المتكرر به، لكن أسباب ذلك غير واضحة.



و في تصريح للخبير الروسي في منتدى الحياة الصحية 2020، بعنوان "وباء كوفيد-19: تحد للعلم الحديث"، قال: "مازلنا غير قادرين على صياغة المؤشرات الحيوية لهذه المقاومة، ولكن وجود مجموعة معينة من الأشخاص لا تمرض من الاتصال المتكرر مع المرضى والمخالطة لهم هو حقيقة، وإلى الآن لا يوجد تفسير علمي لذلك".



كما أوضح الخبير المتخصص بالأوبئة، أنه: "لا يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال مراعاة جميع القواعد واستخدام معدات الحماية الشخصية".

وسجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 16550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4312 حالة في موسكو ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد مليون و547774 حالة.

وقالت السلطات إن 320 مريضا بالفيروس توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 26589.

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