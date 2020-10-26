دراسة: اشرب كوب طماطم يومياً وقل وداعاً لأمراض القلب

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن خبراء الصحة يتوقعون الفوائد الجمة لعصير الطماطم، وأثرها على صحة القلب وضفط الدم. حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب واحد من عصير الطماطم يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذلك بحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، نشرتها مجلة «فود ساينس أند نيوترشن». شملت التجربة 184 رجلاً و 297 امرأة.

واقترح الخبراء شرب عصير الطماطم غير المملح بكميات غير محدودة لمدة عام واحد. ونتيجة لذلك، انخفض ضغط الدم لدى 94 متطوعا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) لدى 125 مريضا.

تقول الدراسة وفقا لـ«سبوتنيك»: «على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر».

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