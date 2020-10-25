فوائد مذهلة لعصير الطماطم

المصدر: البيان الإلكتروني

يعد عصير الطماطم الطازج، من أفضل العصائر الطبيعية التي ينصح بشربها، فمحتواه الغني من العناصر الغذائية وقلة سعراته الحرارية جعلته من أحد أفضل العصائر والمشروبات الطبيعية التي تعود على جسم الانسان ومناعته بالفائدة والصحة.

كما يحتوي عصير الطماطم على العديد من الفيتامينات التي تحسب أيضا من ضمن مجموعات مضادات الاكسدة الطبيعية والقوية، وهي فيتامين A و C والعديد من المعادن كالبوتاسيوم، والفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والفسفور والقليل من الصوديوم.

كما يؤدي شرب عصير الطماطم إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد الطماطم بشكل عام قليلة بالسعرات وعالية في نسبة الماء ولا تحوي الدهون او الكولسترول، بالاضافة لاحتوائها على فيتامين "ب" المركب.

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