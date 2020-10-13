كيف تشير علامات الجلد والأظافر إلى الإصابة بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن بعض العلامات الظاهرة على الجلد والأظافر تمثل مؤشراً طبياً للإصابة ببعض الأمراض، منها الكبد الوبائي وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال فرج، خلال لقاء على قناة "إم بي سي مصر"، إن هناك إصابات في الأظافر تكون على شكل نصف القمر تتم دراستها حالياً في الخارج، مشيراً إلى أنه يوجد اشتباه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن الأشخاص الذين تظهر على أيديهم خطوط صفراء أو خشونة، برغم أنهم لا يقومون بمجهود كبير بها، يجب عليهم التوجه إلى معامل الأورام للتأكد من خلوهم من أمراض غير ظاهرة.

ولفت إلى أن بعض الإصابات في الأظافر تشير أيضاً إلى نقص في الحديد والإصابة بمرض الأنيميا، مشيراً إلى أن التهاب أو احمرار ظهر اليد بشكل ملحوظ يشير بنسبة 100% إلى وجود التهاب في الكبد.

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