احذر من المراوح الهوائية فإنها تصيبك بـ 5 أمراض

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر طبيب مصري من خطر المراوح الهوائية التي يلجأ إليها البعض لتخفيف حرارة الصيف، وقال إن لها آثاراً سلبية كثيرة يأتي في مقدمتها حدوث شلل مؤقت في العضلات وتشنجات والتهابات الجهاز التنفسي.

وكشف الطبيب خلال برنامج "وليد كلينيك" الذي يبث على تلفزيون "اليوم السابع" من الآثار والمشاكل الصحية على الصحة العامة التي تنتج عن التعرض للمراوح المتنقلة أو المعلقة، كالإصابة بالتشنجات، والشلل المؤقت للعضلات، والالتهابات والحساسية والصداع، كما تسبب المراوح الصداع نتيجة تكون المخاط في الجيوب الأنفية بسبب الهواء الجاف.

وأشار إلى أن المراوح تصيب أيضاً بجفاف الجلد والعينين والحلق، حيث يتسبب هواء المروحة الكهربائية في جفاف البشرة ويسرع جفاف العينين ما قد يسبب بعض التهيج والاحمرار عند الاستيقاظ، إضافة إلى جفاف الحلق.

وتسبب مشاكل تنفسية وحساسية في الجيوب الأنفية حيث تطيّر المروحة جزيئات الغبار في الغرفة، وشعر الحيوانات وحبوب اللقاح، والتي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل الجهاز التنفسي.

وينصح الخبراء، الأشخاص الذين هم عرضة للحساسية أو الذين يعانون من الربو بأن يبتعدوا عن المراوح منعا لتسببها في تشنج العضلات، فخلال تسليط الهواء بانتظام على مناطق الجسم، يمكن أن تتسبب المروحة في حدوث تشنجات أو شلل مؤقت عن طريق تقلص العضلات، وكذلك ألم في العنق.

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