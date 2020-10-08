خطأ كبير عند سلق البطاطس

المصدر: البيان الإلكتروني

يرتكب الكثير من الناس خطأ كبيراً عند سلق البطاطس، على الرغم من أن هذه هي أبسط عملية.

وفي أغلب الأحيان يصب الناس الماء البارد فوق البطاطس. نتيجة لذلك، أثناء عملية السلق، تفقد معظم العناصر الغذائية.

الحل الأكثر صحة هو وضع البطاطس النيئة في الماء المغلي وتمليحها فقط عندما تصبح طرية.

ويجب غمر البطاطس الصغيرة (المغسولة جيدًا أو المقشرة) في الماء المغلي وسلقها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة.

كما يجب سلق البطاطس القديمة في قشرها، لأن أفضل المواد تكون تحت القشرة. في حالة التقشير، يجب جعل القشرة رقيقة قدر الإمكان. يمكن تقطيع البطاطس المهروسة إلى قطع صغيرة لتقليل وقت الطهي.

ويمكنك إضافة الحليب بنسبة 250 مليلتر لكل لتر والزبدة والبصل إلى الماء الذي يتم فيه سلق البطاطس، هكذا يصبح مذاقها أفضل.

وتعد ،البطاطس مصدر ممتاز لفيتامين سي ويمكن أن تغطي الخضروات الجذرية متوسطة الحجم ربع الاحتياجات اليومية، وفقاً لسبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الشخص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز واليود والصوديوم والكبريت عن طريق تناول البطاطس.

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