فوائد صحية مذهلة للكركم

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتوي الكركم على العديد من الفوائد العلاجية الصحية ، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والإلتهاب.

ونشر موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي المتخصص تقريرا كشف فيه الفوائد ، حيث يعتبر من التوابل الشعبية المصنوعة من الجذور أو جذور نبات الكركم لونغا، وموطنه الأصلي جنوب شرقي آسيا وهو عضو في عائلة الزنجبيل، واستُخدم كعلاج عشبي لآلاف السنين في الهند والصين.

وحسب الموقع، تنتج الهند 78 في المائة من المعروض العالمي من الكركم، وتتوافر مجموعة كبيرة من شاي الكركم للشراء في المتاجر الصحية أو عبر الإنترنت.

والعنصر النشط في الكركم هو الكركمين، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، لكنه صعب الامتصاص في الأجسام، ولذلك تحظى مكملات الكركم بشعبية كبيرة لاحتوائها تركيزات عالية مضمونة من الكركمين.

وتحدد معظم الأبحاث التي أجريت على البالغين الاستخدام الآمن عند، 400 إلى 600 مليغرام من مسحوق الكركم النقي ثلاث مرات يوميا، أو 1 إلى 3 غرامات يوميا من جذر الكركم المبشورة أو المجفف، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وقد عدد الموقع أهم فوائد الكركم للصحة ومن بينها انه يقلل من أعراض التهاب المفاصل ويعزز الوظائف المناعية للجسم ويساعد في تقليل المضاعفات القلبية ويساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه ويساعد في السيطرة على متلازمة القولون العصبي كما يمنع ويعالج مرض ألزهايمر ويحمي من تلف الكبد وحصى المرارة، بالاضافة الى مساعدته في منع والسيطرة على مرض السكري، وكذلك يساعد في السيطرة على أمراض الرئة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز