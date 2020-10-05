دراسة جديدة تؤكد: مقابض الأبواب والأسطح لا تنقل فيروس كورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أشارت أبحاث جديدة إلى أن فيروس كورونا لا ينتشر عبر الأسطح مثل مقابض الأبواب أو مفاتيح تشغيل الإضاءة على الجدار.

وقالت مونيكا غاندي، أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا، "إن المخاوف بشأن نقل الأسطح لفيروس كورونا لم تعد موجودة."

وأضافت أن أي فيروس يترك على الأسطح يصبح ضعيفا ولا يمتلك القدرة الكافية لإصابة الناس بالعدوى.

ويشير ذلك إلى أن الإجراءات الاحترازية المتمثلة في غسل اليدين وعدم لمس الوجه باتت أقل أهمية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس.

وهذا يعني أيضًا أن رش الأسطح باستمرار برذاذ مضاد للبكتيريا - كما اعتاد الكثيرون أثناء الوباء - قد يكون غير ضروري، وفقا للديلي ميل.

وأكد البروفيسور غاندي لموقع العلوم الأمريكي Nautilus، إن الفيروس لا ينتشر عبر الأسطح، وقال: "نحن نعلم الآن أن أساس الانتشار ليس من لمس الأسطح ولمس الوجه.. بل من الاقتراب من شخص ينفث الفيروس من أنفه وفمه، دون أن يعرف في معظم الحالات أنه مصاب بالفيروس."

واقترح بحث منفصل نُشر في "مجلة لانسيت" أن أي فيروس كورونا متبقٍ على الأسطح قد يحمل خطراً "ضئيلاً جدًا" للإصابة بالعدوى.

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