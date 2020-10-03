أخصائية تكشف سر طول العمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة سيلفيا فيتالي، أخصائية أمراض الشيخوخة الإيطالية، أن ضبط النفس في التغذية والنشاط البدني والذهني في سن الشيخوخة يساعد على إطالة العمر.

وقالت الأخصائية، يحي العالم في الأول من شهر أكتوبر سنويا اليوم العالمي للمعمرين. وإيطاليا هي ضمن عشر دول فيها أعلى متوسط للعمر، يعادل للنساء 85 سنة وللرجال 81 سنة.

وتقول، "إضافة إلى اتباع نظام غذائي دقيق، وممارسة النشاط البدني، يمكن أن يساعد النشاط الذهني، خاصة بعد سن 75 ". وفقا لروسيا اليوم.

وتضيف، النشاط الحركي في سنوات الشيخوخة هو الأداة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في منع حدوث مشكلات في امدادات الدماغ بالدم والنشاط الذهني. وتقول، :عندما تحمي القلب والأوعية الدموية نفسها، فإن الدماغ يكون المستفيد الأكبر".

ووفقا لها، يمكن للمتقاعدين إجراء مختلف التمارين الرياضية لتطوير انتباههم وقدراتهم في التعرف على المحفزات الخارجية. وهذه الأنشطة تساعد على تطوير الذاكرة العاملة. فمثلا، إذا أراد الشخص الاتصال هاتفيا، عليه تذكر رقم هاتف الشخص المطلوب.

وتقول الأخصائية، "يمكن أن يكون الخيار الآخر انتقائيا من حياة الشخص نفسه - إذا كان يشارك في نشاط أكثر إثارة لاهتمامه ، فيمكن أن يؤدي إلى نتيجة أفضل بالنسبة لكبار السن".

وتشير، إلى أن المعمرين يوحدهم الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وكمية طعام صغيرة، ولكن متوازنة من ناحية البروتينات.

وتقول، "المعكرونة وزيت الزيتون والطماطم كانت دائما تستهلك باعتدال في المطبخ الإيطالي، ومن جانب آخر لم تكن هناك مواد دهنية ضارة".

وتختتم حديثها بقولها، "القدرة على ترك المائدة ولا يزال في البطن مكان بسيط، هو دليل على ضبط النفس".

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