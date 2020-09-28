جهاز جديد يحسن الرؤية خلال 3 دقائق

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن البرفيسور البريطاني، جلين جيفري، من معهد "يو سي إل" لطب العيون، من ابتكار جهاز يستطيع تحسين صحة العين خلال 3 دقائق فقط.

وقال جيفري إن "الجهاز المبتكر يعالج مشاكل الشبكية للأشخاص فوق الأربعين إذ يقوم بإعادة تشغيل الشبكية المسنة عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طويل الموجة".

وأضاف وفقاً لسكاي نيوز عربية: "دراستنا تظهر أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير لدى المسنين، وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة لأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة، الذي انخفض في خلايا الشبكية، هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة".

وأشار العالم البريطاني إلى أن "النظر إلى الضوء الأحمر طويل الموجة، لمدة 3 دقائق في اليوم، يمكن أن يجدد الشبكية ويحسن البصر بسرعة كبيرة، تكافح تدهور الرؤية".

وتابع: "حساسية الشبكية ورؤية الألوان تتقلصان تدريجيا، مع وصول الشخص إلى مرحلة الشيخوخة".

ووجد الباحثون سابقا أن الضوء الأحمر يحسن الرؤية لدى الفئران والنحل والذباب، حيث تأتي مستقبلات الضوء في شبكية العين، التي تعطي رؤية في الضوء الخافت.

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