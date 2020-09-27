دراسة: عصير الطماطم علاج فعال لاثنين من أخطر الأمراض

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة علمية حديثة، عن فوائد استثنائية لتناول شراب الطماطم غير المملح، مؤكدة أن هذا العصير له أثر استثنائي على ضغط الدم، ومساعدة الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب، خاصة أنه يمكن تصنيعه بسهولة في المنزل.

وفي الدراسة، وفقا لصحيفة عاجل، التي نشرتها مجلة فود ساينس أند نيوترشن، قال الباحثون: إن شرب عصير الطماطم غير المملح، أدى إلى انخفاض ضغط الدم والبروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجريت على 184 من الذكور و297 من الإناث، تناولوا كميات كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدى عام واحد. وفي نهاية البحث، تبين انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشاركًا كانوا يعانون من ارتفاعه.

الدراسة التي أجرتها جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، أظهرت أيضًا انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في 125 مشاركًا.

وقال الباحثون في خلاصة الدراسة: على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى عام وعلى مدى واسع من العمر.

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