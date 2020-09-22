دواء أمريكي محتمل لعلاج مرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت شركة "أيه أر سي أيه بيوفارما" ARCA biopharma، طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على دواء كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

ووفقا لقناة الحرة، قالت الشركة في بيان صحفي إنها بانتظار الموافقات الرسمية لبدء مراحل التجارب السريرية، حيث تتوقع أن تنتهي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتعتمد الشركة التي تتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها على تطبيق منهاج "الطب الدقيق لتطوير علاجات مستهدفة وراثيا"، بحيث يتم تطوير العلاجات تبعا للتركيب الجيني للإنسان، وتحديد الخصائص المتشابهة عند مجموعة منهم لمعرفة التأثير الدوائي عليهم.

وهذا المنهج يستخدم كثيرا في علاجات أمراض القلب والأوعية والدموية وأمراض الرئة وارتفاع الكوليسترول في الدم والاكتئاب، وفق الموقع الإلكتروني لمايو كلينك.

المدير التنفيذي للشركة، الطبيب مايكل بريستو قال إن الدواء الذي أطلق عليه اسم "AB201" له إمكانات علاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى علاج أمراض غيره مرتبطة بالفيروسات.

وأضاف أن البيانات للتجارب الأولية والتي خضع لها 700 مريض، أظهرت سلامة الدواء قبل البدء في مراحل التجارب السريرية على نطاق أوسع.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 966 ألف شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر.

وسجلت رسميا أكثر من 31 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 21 مليون شخص على الأقل.

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