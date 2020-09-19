ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروبات الغازية بانتظام؟

المصدر: وكالات

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، من تناول المشروبات الغازية بانتظام، لما تسببه من أضرار للجسم، نظرا لاحتوائها على كميات من السكر والكافيين.

وقالت إن كل 100 غرام من المشروبات الغازية تحتوي في المتوسط على 27-45 سعرة حرارية، وهي نسبة عالية للمشروبات، حيث إن السكر هو مصدر السعرات الحرارية، ويحتوي اللتر الواحد على 25 ملعقة صغيرة من السكر.

وأوضحت أن المشروبات الغازية تقلل من الشهية للطعام، فعندما يشرب الطفل زجاجة صغيرة 330 ملليلترا والتي تحتوي على 9 ملاعق سكر، فإنه لن يشعر بالجوع، وإذا اعتاد على ذلك فلن يحصل على الفيتامينات والعناصر المغذية.

وأضافت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على العناصر المثالية، يضطرب مع تناول المشروبات الغازية التي تمنع امتصاص تلك العناصر، كما يثير الكافيين - الموجود بتلك المشروبات - الأطفال، وهو مدر للبول، ما يسبب نقص المغنيسيوم والكالسيوم وهما عنصران مهمان للجسم.

وأشارت إلى أن المنتجين يكتبون على منتجاتهم، أنها خالية من السكر، إلا أنها تحتوي على بدائل السكر، كما تحتوي على حمضي الفوسفوريك والستريك، المسببان لتآكل مينا الأسنان.

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