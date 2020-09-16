تعرَّف على مخاطر تناول الطعام أثناء الغضب

المصدر: البيان الإلكتروني

حذّر الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من تناول الطعام أثناء الشعور بالغضب، مؤكداً خطورة ذلك على الجهاز الهضمي والقلب.

وأوضح الدكتور خليل، خلال لقاء على قناة إم بي سي، أن التجشؤ يأتي نتيجة الغازات الموجودة داخل أنبوب الجهاز الهضمي التي تأتي على هيئة هواء، مشيراً إلى أن مصدر هذه الغازات الهواء الذي يتم بلعه أثناء الأكل والشرب أو عملية التخمر.

وأضاف أن التجشؤ العارض أمر طبيعي، لكن زيادته تعني أن هناك مشكلة ربما تكون ناتجة عن عدم المضغ جيداً أو الأكل والشرب أثناء الغضب، داعياً إلى التقليل من الوجبات التي تسبب الغازات مثل الفول.

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