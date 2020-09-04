كيف تتخلص من الكرش عن طريق زيت الزيتون والماء؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعيّة المُستخرجة من ثمار الزيتون، وهو يُعدّ من أهم العناصر الغذائية المُستخدمة على نطاق واسع بين الناس في العديد من المجالات بما فيها المجال الغذائي، والعلاجي، حيث يعالج جُملة من الأمراض الخطيرة، ويقي من نسبة كبيرة منها، فضلاً عن خصائصه الطبيعيّة الكفيلة بالتغلب على المشكلات الجمالية، بما في ذلك مشاكل الجلد والبشرة.

ومن الوصفات الشائعة التي يلجأ لتناولها العديد من الأشخاص خليط زيت الزيتون مع الماء الذي يُحقق العديد من الفوائد للجسم.

فوائد شرب زيت الزيتون مع الماء

يعتبر خليط زيت الزيتون مع الماء من أشهر وأهم الوصفات الطبيعيّة الكفيلة بالتخلص من مشكلة السمنة والزيادة الكبيرة في الوزن خلال وقت قياسي، عن طريق مزج ملعقة من زيت الزيتون في كوب من الماء الفاتر، وتناول المزيج على الريق بشكل يومي قبل الوجبات الرئيسية، حيث يساهم ذلك في حرق الدهون وخاصة دهون الكرش، وفي التقليل إلى حد كبير من عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم؛ نظراً لدوره في زيادة الشعور بالاكتفاء والشبع، فضلاً عن دور هذا المزيج في تسهيل عملية الهضم، ورفع كفاءة الأيض، والتخلص من مشكلة الإمساك التي تحبس الفضلات في الجسم، ما يضمن التخلص من السموم المتراكمة فيه كما يحول دون زيادة الوزن.

الفوائد العامة لزيت الزيتون الفوائد العامة لزيت الزيتون:

يُعين على تقوية العظام؛ وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم وفيتامين د.

لا تقتصر فوائده التجميلية على جانب التخسيس فقط، بل يعتبر مثالياً للتخلص من مشاكل البشرة والجلد على حد سواء حيث يرطب الجلد، ويمنع جفافه وتقشره، كما أنّه يحول دون ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة المتعرجة على البشرة، ويزيد نضارتها وصفاءها، ويطهرها من الشوائب التي تغلق المسامات وتسبب ظهور الحبوب.

يقوي الشعر، ويمنع تساقطه كما يزيد لمعانه.

يستخدم كمضاد طبيعيّ للاكتئاب، حيث يحسن المزاج ويقي من تقلباته. يمنع ارتفاع الكولسترول في الدم، كما يحافظ أيضاً على صحة القلب والشرايين.



يعالج حروق الشمس.

يقاوم الالتهابات في الجسم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز