علاجات منزلية للالتهابات ونزلات البرد

المصدر: وكالات

مع تقلبات الأجواء في الأيام القليلة المقبلة يتعرض الكثير من الناس إلى التهاب الحلق ونزلات البرد الشديدة، وغيرها من الامراض، قدم موقع "تايمز نيوز ناو" الطبي المتخصص مجموعة من العلاجات المنزلية السهلة والسريعة للتخلص من هذه الامراض.

وقال الموقع ان الغرغرة بالماء المالح هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتعامل مع القرحة، حيث توفر راحة فورية وآمنة، كما أنها فعالة في القضاء على البكتيريا الموجودة في الحلق. ومن أجل تحضيرها خذ كوبًا من الماء الدافئ واخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح فيه واحرص على خلط المزيج جيدا ثم تغرغر به. وكذلك استعمل العسل الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، حيث انه يمكن أن يساعد على التخلص من التهاب الحلق على نطاق واسع عن طريق تقليل الالتهاب وتسكين الحلق. ويمكن تحضيره عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين منه في كوب ماء دافئ مع شربه على الأقل 5 مرات في اليوم على فترات منتظمة، وفقاً للشرق الأوسط.

بالإضافة إلى شاي البابونج الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومركبات قابضة ومضادة للأكسدة يمكن أن تكون فعالة جدًا في أعراض مثل التهاب الحلق والسعال والبرد والعطس، ويمكنك تحضيره بإضافة ملعقة كبيرة من شاي البابونج السائب في كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق ثم يصفى ويشرب.

ولا ننسى الليمون الذي يمكن أن يساعد على تفكيك المخاط وتسكين الآلام في التهاب الحلق، إذ انه يساعد فيتامين سي الموجود فيه على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

ومن أجل تحضيره اخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ واشربه.

وأخيرا الغرغرة بصودا الخبز وهي طريقة فعالة يمكن أن تساعدك على منع زيادة الفطريات والخميرة في الحلق وبالتالي تمنع المزيد من العدوى.

ويمكن تحضيرها من خلال خلط 1/8 ملعقة صغيرة من الملح و1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز و1 كوب ماء والغرغرة بها مع تكرار العلاج على فترات لا تقل عن 3 ساعات.

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