التجاعيد المبكرة للوجه ..طريقة سحرية للعلاج

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار: إن التجاعيد من أهم مشاكل التقدم بالعمر عند النساء على وجه الخصوص، حيث تظهر في شكل خطوط رفيعة ودقيقة للغاية على شكل الجلد بسبب نقص مادتي الكولاجين والإيلاستين، وهو ما يجعل الجلد جافًا وأكثر عرضة لوجود تشققات وتجاعيد قد تكون مبكرة في المناطق الأكثر عرضة لأشعة الشمس كالوجه واليدين وأحيانًا الرقبة.

وأضاف "الشريف" أن هناك أيضًا بعض العوامل المساعدة على ظهور التجاعيد بشكل مبكر، مثل استخدام مستحضرات التجميل التي تقتل خلايا البشرة وتتسبب في تلف أنسجة الكولاجين، والتنظيف المفرط للوجه بالماء الساخن والصابون حيث تتسع المسام وتقل نضارة البشرة، كذلك التدخين، وعدم شرب كميات وفيرة من الماء، والتعرض للضغوط النفسية الشديدة، وسوء التغذية، والخروج أثناء النهار دون واقي الشمس، فكلها من العوامل المساعدة على ظهور التجاعيد مبكرًا بحسب موقع فيتو.

وأوضح أن هناك الكثير من الطرق التجميلية التي تعتمد على إخفاء التجاعيد مثل بوتكس الوجه، وفيلر الوجه، وهما من الجلسات التجميلية التي تفضلها الكثير من النساء، ولكن ما يؤخذ على هذه الجلسات هو نتائجها المؤقتة مع ضرورة الحاجة لتكرار الحقن بعد 6 شهور على الأقل، ولذلك تم إيجاد بدائل متعددة لإخفاء التجاعيد بفعالية شديدة، وهو ما يتمثل في استخدام الفراكشنال ليزر.

وأكد أن الفراكشنال ليزر من أنواع أجهزة الليزر الفعالة التي تقوم على معالجة الوجه من مشاكل كثيرة جدًا أهمها ظهور التجاعيد خاصةً التجاعيد المبكرة التي تكون بدرجة بسيطة إلى متوسطة سيقضي وبالتالي يقضي عليها الفراكشنال ليزر بطريقة سحرية تمامًا وبدون جراحة أو فترة نقاهة، بل جلسة تجميلية في نصف ساعة فقط سيتم فيها الحصول على نتيجة 30% من إخفاء التجاعيد، وبعدها ستكتمل باقي النتائج المرغوبة باستكمال باقي جلسات الفراكشنال ليزر وفقا لحجم مشكلة التجاعيد.

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