"طعام خارق" يحمي من آلام الظهر المزعجة

المصدر: البيان الإلكتروني

تُعد آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، يمكن أن ينجم ألم الظهر عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو النوم في وضعية غير صحيحة معظم الأوقات.

ولكن، يمكن تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي.

وكُشف عن أن إحدى أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام الشديدة والأوجاع، وهي البدء في تناول المزيد من البطاطا الحلوة، بحسب روسيا اليوم.

وتعد البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، إذا كنت تعاني من آلام الظهر، وفقا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

وأوضح برانكو أن البطاطا الحلوة نبات مضاد للالتهابات، وهو مفتاح لمكافحة آلام أسفل الظهر.

وقال بربا: "قد يفاجئك معرفة أن الأطعمة الالتهابية موجودة.

ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى تفاقم آلام الظهر، ولكن لحسن الحظ هناك أيضا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن. وأن تساعدك البطاطا الحلوة أيضا في تقليل الالتهاب.

ويعتبر البعض أن البطاطا الحلوة "طعام خارق"، ما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، التي قد تساعدك على منع الالتهاب".

وأضاف: "البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهلا في وجبة العشاء. قم بإقرانها مع السمك مثل السلمون، لمضاعفة الفعالية المضادة للالتهابات".

وفي غضون ذلك، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر، عن طريق إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.

ويعتبر الزعتر مضادا طبيعيا للالتهابات، كما أنه يحتوي على عدد من المكونات النشطة التي تمنع الشعور بالألم.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التمارين المنتظمة والقيام بتمارين التمدد، يمكن أن تساعد أيضا في منع عودة آلام الظهر.

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