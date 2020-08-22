ينظف الكبد ويحارب الكولسترول .. فوائد عجيبة للبنجر

المصدر: وكالات

ينصح خبراء التغذية في العالم بتناول البنجر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

وتشير مجلة Food News، إلى أنه وفقا لخبراء التغذية، يعتبر البنجر مصدرا لجميع المواد المغذية والمعادن التي يحتاجها الجسم.

والبنجر الموسمي، غني بفيتامينات A و C ومركبات الثيامين والنياسين وعناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور والبروتينات.

وعلاوة على هذا، تحتوي 100 غرام من البنجر على 128 ملغم من القلويات، و16 ملغم من المنشطات العشبية، و6 ملغم من الفلافونويد، و115 ملغم من التربينويدات، و3 ملغم من الصابونين Saponin مادة شبه قلوية، و11 ملغم من بيتا كاروتين.

وبفضل هذه التركيبة، يحمي البنجر بفعالية أعضاء الجسم الداخلية من الالتهابات وينظم مستوى ضغط الدم.

كما أن البنجر الموسمي يعزز عملية تنظيف الكبد الطبيعية من السموم، ويحفظ مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عمل الأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. بحسب الخبراء.

لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول البنجر نيئا أو مشويا. ولكن على الذين يعانون من مرض السكري، استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي.

للبنجر فوائد أخرى كثيرة للعلاج والوقاية من الكثير من الأمراض منها:

* يعمل الشمندر على تنشيط الذاكرة.

* يعمل أيضاً الشمندر على زيادة القدرات العقلية لدى الإنسان.

* يعمل على رفع كفاءة الجهاز العضلي.

* يزيد البنجر من قوة تحمل الجسم، كما أنه يعمل على زيادة كل من الحيوية والطاقة.

* يحمى الشمندر من الإصابة بنزلات البرد.

* يرفع من كفاءة جهاز المناعة.

* يعمل على علاج أمراض المرارة.

* يقلل ويمنع من الشعور بكل من الدوار أو فقدان التوازن أو حتى الإغماء.

* يعمل على علاج الكثير من الأمراض مثل كل من الأورام السرطانية والسل والتهابات الأعصاب وغيرها من الأمراض الأخرى وهذا بسبب غناه بالمنجنيز المفيد للجسم.

* يعمل كمدر للبول.

* يعمل على تنقية الكلى وأيضاً تنقية المجاري البولية من كل من الفضلات أو السموم أو حتى الحصى.

* يقي من الإصابة بأمراض غدة البروستاتا وغيرها.

* يعمل على تقوية بصيلات الشعر، كما أن البنجر أو الشمندر يعمل على منع تساقط الشعر، كما أنه يقي من الإصابة بقشرة الشعر ويعمل على التخلص منها.

* يعالج الشمندر التصبغات الجلدية، كما أنه يعمل على تفتيح المناطق الداكنة التي توجد في البشرة.

* يساعد أيضاً الشمندر على التخلص من الفضلات والسموم التي توجد في الجسم.

* يعالج أيضاً كل من الإمساك الشديد ويمنع الإصابة بمرض البواسير.

* يعمل على الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين.

* كما أن الشمندر يقي من الإصابة بالجلطات القلبية.

* يساعد على الحفاظ على صحة القلب وأيضاً صحة الأوعية الدموية.

* يساعد في تسهيل وتنظيم عملية الهضم.

* يدخل البنجر في صناعة الصبغات.

* يدخل في صناعة المخللات.

* يدخل أيضاً الشمندر في صناعة الأدوية والعقاقير الطبية.

* يستخرج منه السكر الطبيعي.

* يعمل على المحافظة على صحة كل من الأعصاب والجهاز العصبي للجسم.

* يعمل أيضاً على تقوية الرئتين ويعمل أيضاً على تقوية عملية التنفس وتنظيمها.

* يعمل أيضاً الشمندر على زيادة تدفق الأكسجين النقي في الدم.

* يعمل على تنشيط الذاكرة.

* يقي من الإصابة بنزلات البرد.

* يعمل على علاج الأورام السرطانية.

* يساعد على تفتيت الحصوات التي في الغالب ما تتكون في الكلى والمثانة.

* يعالج حالات النزيف وبالتالي يعمل على وقفه.

* يزيل من قشرة الشعر.

* مفيد للأشخاص ذوي المزاج العصبي أي العصبيين بشكل زائد.

* يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

* يقوى من الهيكل العظمى، وهذا لأنه يحتوي على السيليكا وأيضاً لأن الشمندر يعمل على مساعدة الجسم من الاستفادة من الكالسيوم بشكل جيد.

* يعالج اضطرابات الدورة الدموية بالجسم ويعمل على تنظيمها.

* يعمل على تجديد الخلايا التي توجد بالجسم.

* يعالج مشكلة توهج الجسم.

* يعمل الشمندر أيضاً على محاربة علامات الشيخوخة.

* يعمل أيضاً الشمندر على ترطيب الجسم.

* يعزز الشمندر من نمو الأنسجة بالجسم.

* يساعد على الحفاظ على صحة المرأة الحامل وعلى صحة الجنين وهذا بسبب احتوائه على حمض الفوليك المفيد.

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