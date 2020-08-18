​إطلاق ISTEPP المنصة المجتمعية التي تعنى بالصحة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هل أنتم مستعدون؟ تم إطلاق منصة الصحة والرشاقة "ISTEPP" التي تهدف إلى تشجيع الجمهور على الحركة وتعزيز نشاطهم من خلال مكافأة جهودهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين إنزال التطبيق مجاناً لمتابعة حركتهم عبر الأجهزة الإلكترونية التي يرتدونها بما فيها ساعات Apple Watch و Fitbit, Garmin أو أي هواتف جوالة عبر تطبيق Google fit وبالتالي الإنضمام إلى تحديات إفتراضية عن بعد للفوز بمختلف الجوائز.

وقد قامت "ISTEPP" بضمّ شبكة من العلامات التجارية الرائدة لتقدم للمستخدمين عروضاً ومنتجات مجانية مقابل الخطوات التي يقومون بها... فكلما زادت الخطوات، زاد التوفير!

يمكنكم السير والتوفير في المنتجات الغذائية الصحية والإستفادة من تذاكر دخول صالات الرياضة المجانية والتسوق والإستمتاع بعروض إستثنائية على عدة منتجات وخدمات مثل وجبات الطعام وزيارات ترفيهية عائلية وعلاجات صحية.

من شأن التطبيق أن يحفزكم على الحركة لتتمتعوا بالصحة واللياقة المنشودة وبالتالي مكافأتكم على نشاطكم.

تساهم منصة "ISTEPP"على تقديم أكثر من توفيرات وعروض حيث قام الفريق بتصميم مجموعة من المنتجات المبتكرة للحد من الضغط وقلة الحركة ومعالجة قلة النشاط في العمل.

بمساعدة برنامج "ISTEPP" ، يمكن للشركات إشراك موظفيها في أنشطة وتحديات صحية وبالتالي مكافأتهم لإتخاذهم قرارات إيجابية تتعلق بصحتهم.

وفي هذا الصدد، قالى أحد المؤسسين جو فرانكلين: إن فريقنا هو الأكثر خبرة في المنطقة في مجال الصحة المؤسسية والرقمية وتتمحور رؤيتنا حول خلق عالم أكثر نشاطاً حيث يصب ويتماشى كل ما نقوم به مع هدفنا هذا. نعتبر مشروع "STEPPI SCHOOLS" من أولوياتنا حيث تبين أن قلة الحركة تزداد وتنمو ما بين الشباب والشابات ونحن اليوم نستخدم التكنولوجيا للعمل على تذليل هذه الشكلة.

يقول المؤسسون انه على الرغم من إطلاق "ISTEPP" خلال جائحة كورونا فذلك لن يؤثر على جهودهنا وعملنا الدؤوب حيث أضاف ميلو سافيك " في الوقت الذي يواجه قطاع الأعمال تحديات غير مسبوقة نتيجة لإنتشار فيروس الكورونا، تصبح الصحة الرقمية أكثر المطالب وأهمها خاصة أن "ISTEPP" تعتبر حيوية كما سيتم بناء كافة برامج الصحة المؤسسية في المستقبل بإستخدام التقنيات المتطورة.

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