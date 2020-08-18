فوائد سحرية عند تناول كوب من هذا العصير
قال خبير التغذية المصري أحمد فرغلي إن كوب عصير من البقدونس والليمون يحتوي على فوائد عديدة حيث أن البقدونس من النباتات المتوافرة في السوق بأثمان زهيدة ، وفى متناول الجميع ، ومع ذلك فهو في المنزل صيدلية شبه متكاملة ، حتى سمي بحق ( ملك الخضروات ) ويحتوي على كميات وفيرة من الكالسيوم، بل وبنسبة أكبر من وجود الكالسيوم في اللبن.
وأوضح بحسب صحيفة الأخبار أن الليمون من الأطعمة المفيدة والتي بها كمية كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات والمعادن، لافتا إلى أن فوائد كوب البقدونس والليمون هي:
-عصير البقدونس والليمون تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.
-كوب واحد من هذا العصير أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.
-هذا العصير من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الافطار والغذاء ، نظراً لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.
-للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن عصير البقدونس والليمون، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.
-عصير البقدونس والليمون يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات "أ" و"ج" والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.
-هذا العصير أيضا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.
-علاج فعال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم.