علماء يبتكرون بخاخ أنف للوقاية من كورونا بدل الكمامة

ترجمة راضية آيت خداش

اخترع علماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأسبوع الجاري بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا قبل أن يتمكن من الدخول إلى الخلايا المبطنة للرئتين والممرات الهوائية.

وقال الباحثون في الجامعة، إن البخاخ "AeroNabs" يستخدم مرة واحدة يوميًا على شكل رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق.

وقال الدكتور بيتر والتر في بيان على الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، إن البخاخ فعال بشكل كبير وهو أفضل من أشكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات، وأوضح أن البخاخ هو جزء من معدات الحماية الشخصية التي يمكن أن تكون بمثابة حل مؤقت إلى حين توفر اللقاحات كحل دائم لفيروس كوفيد 19.

وقال فريق البحث، بقيادة طالب الدراسات العليا مايكل شوف، إنه قد تم بالفعل الاتفاق مع شركاء تجاريين لتكثيف الاختبارات السريرية والبدء في تصنيع البخاخ.

وقال العلماء إن البخاخ AeroNabs سيتوفر كدواء غير مكلف بدون وصفة طبية للمساعدة في منع العدوى.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز