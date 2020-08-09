يتسبب في وفاة 7 أشخاص.. فيروس جديد يضرب الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر فيروس جديد في الصين يهدد بتفشي وباء جديد ناجم عن فيروس ينقله القراد، أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 60 آخرين في الصين، محذرة من إمكانية انتقاله من إنسان لآخر.

وظهرت الأعراض على امرأة من نانجينغ عاصمة جيانغسو، والتي عانت من الفيروس الجديد المعروف باسم "SFTS" وينتمي لعائلة بونيا، أعراض مثل الحمى والسعال.

ووجد الأطباء انخفاضًا في عدد كرات الدم البيضاء، وصفائح الدم داخل جسدها، وبعد شهر من العلاج، خرجت من المستشفى، وفي وقت لاحق توفى سبعة أشخاص على الأقل في أنهوي ومقاطعة تشجيانغ بشرق الصين بسبب الفيروس الجديد بحسب صحيفة الوطن.

وعزلت الصين في 2011 العامل الممرض للفيروس وينتمي إلى فئة فيروس بونيا، ويعتقد علماء الفيروسات أن العدوى ربما انتقلت إلى البشر عن طريق القراد وأن الفيروس يمكن أن ينتقل بين البشر ويسبب حمى نزفية فيروسية، وفقا لموقع "Zee Business".

وقال شنغ جيفانغ، وهو طبيب من أول مستشفى تابع لجامعة تشجيانغ، إنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، حيث يمكن للمرضى نقل الفيروس للآخرين عن طريق الدم أو الأغشية المخاطية، كما حذر من أن لدغة القراد هي الطريق الرئيسي لانتقال المرض.

وقبل ثلاث سنوات، أصيب 16 شخصا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض، وأفادت التقارير أن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة.

وأوضح شنغ أن أفراد الأسرة والطاقم الطبي يجب أن يكونوا حذرين، ويجب على الناس البقاء بعيدا عن الأدغال أو الشجيرات لتجنب القراد.

وأفادت التقارير أن الفيروس الذي ينتقل عن طريق القراد يمكن أن يتسبب في وباء محلي.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان CDC، فإن معدل الوفيات بفيروس "SFTS" الجديد يبلغ 10%.

بينما قال شنغ إن معدل الوفيات يتراوح بين 1-5%، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت.

وتمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يومًا، والأهم من ذلك أنه لا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف الفيروس.

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