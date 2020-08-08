علامة غريبة على الإصابة بكورونا يتجاهلها كثيرون

المصدر: وكالات

يواصل فيروس كورونا المستجد مفاجأة العلماء والباحثين نتيجة تعدد الأعراض المصاحبة واكتشاف أخرى بين فترة وأخرى.

آخر هذه الأعراض هي "الحكة"، وتم اكتشافها من قبل الأستاذة في جامعة هيدرسفيلد البريطانية والاستشارية في الأوعية الدموية ليني إتكين.

وقالت إتكين في بيان صادر عن الجامعة إن هناك ارتفاعا مثيرا للقلق في مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض الحكة، حسب ما نقلت مجلة "Best life" الأمريكية.

وأضافت إتكين أن هذه العلامة غالبا ما تترافق مع عرض غريب آخر مصاحب لفيروس كورونا المستجد ويعرف باسم "أصابع كوفيد".

تؤكد إتكين أن "من المهم أن يبدأ الناس في التعرف على هذه الأعراض المبكرة، وإذا لاحظوا أيا منها، فيجب عليهم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا".

كذلك أوضحت أن الإحساس بالحكة، خاصة عند القدمين، يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالفيروس حتى في حالة عدم وجود أي أعراض أخرى.

يشار إلى أن أبرز أعراض مرض كورونا المعروفة هي السعال والحمى وضيق التنفس، كذلك تشمل احتقان البلعوم والأوجاع في الجسم والتعب والصداع وفقدان حاستي الذوق والشم وفي بعض الأحيان التقيؤ والإسهال.

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