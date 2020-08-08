هذه الأطعمة تحميك من قشرة الشعر

المصدر: وكالات

تسبب فروة الرأس المليئة بالقشرة أمرا بالغ الإحراج خلال التجمعات وفي محيط العمل، ولكن تؤكد عالمة في الشعر مؤخرا أن النظام الغذائي قد يلعب دورا مهما في هذه المسألة.

تقول عالمة الشعر، ستيفاني سي، إن "النظام الغذائي المتوازن الذي يتكون من الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن هو أفضل شيء للشعر"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتضيف أن "اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الطازجة واللحوم والفواكه يدعم النمو الصحي لشعر كثيف وكامل".

بينما أشارت إلى أن "الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية، وكذلك المضافات الكيماوية"، موضحة أن "هذه الأطعمة عادة ما تحتوي على القليل جدا من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمنا للحفاظ على صحة جيدة، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة".

وللتأكد من أنك لا تفوت العناصر الغذائية والمعادن الحيوية، توصي ستيفاني سي، بالتأكد من أن نظامك الغذائي يتضمن أطعمة تحتوي على البروتين لتقوية شعرك وتعزيز النمو، وكذلك الأسماك لتوفير "أوميغا 3" الصحي، والأحماض الدهنية، التي هي مهمة لإنتاج الدهون للحفاظ على ترطيب شعرك وفروة رأسك.

وتنصح ستيفاني سي بتناول الأطعمة التالية لحماية فروة الرأس من القشرة:

- الخضار الورقية الخضراء

- البقوليات مثل الفاصوليا

- الدهون الصحية: مثل الأفوكادو والأسماك الزيتية

- شرب الماء

- البروتينات: الأسماك واللحوم والبيض

بينما نصحت بتجنب تناول الأطعمة التالية لتقليل القشرة من فروة الرأس:

- الوجبات السريعة

- الحلويات

- الشوكولاتة

- البسكويت

- المشروبات الغازية

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