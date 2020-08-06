ما هي أضرار شرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

يساهم الشاي، وخاصةً عند تناوله مع الوجبات في التقليل من امتصاص الحديد بنسبة 50% أو أكثر؛ ويعود سبب ذلك لاحتواء الشاي على مركّبات الذي تتّحد مع الحديد غير الهيميّ الموجود في الغذاء، ممّا يزيد من خطر الإصابة بنقص الحديد، وذلك في حال تناول الكثير من أكواب الشاي في اليوم، بالإضافة إلى قلّة تناول الأغذية المحتوية على الحديد، ولذلك يُنصح بشرب الشاي بعد ساعةٍ على الأقلّ من تناول الوجبة.

الأضرار العامة لشرب الشاي

زيادة خطر الإجهاض

يُعدّ شرب كمياتٍ معتدلةٍ من الشاي يومياً أمراً آمناً بالنسبة للمرأة الحامل، ولكن يمكن لتناول كمياتٍ كبيرةٍ من الشاي، والتي تتجاوز الثلاثة أكوابٍ يومياً، أيّ ما يُعادل 200 مليغراماً من الكافيين أن يزيد من خطر الإجهاض، أو متلازمة موت الرضيع المفاجئ بالإضافة إلى مخاطر أخرى، ومنها: أعراض انسحاب الكافيين لدى الأطفال حديثي الولادة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة، وفقا لموقع موضوع.

زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي تناول الشاي بشكلٍ مفرطٍ إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاعٍ فيه، ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الأمر لا يحدث عند تناول الشاي من قِبَل الأشخاص المُعتادين عليه.

زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

يزيد تناول الشاي بكثرة من كميات الكالسيوم التي تُفقَد من خلال البول، ممّا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ولذلك يُنصح بأن لا تزيد كمية الشاي المُتناولة يومياً عن ثلاثة أكواب، بالإضافة إلى زيادة تناول المصادر الغذائية المُحتوية على الكالسيوم؛ وذلك لتعويض النقص الحاصل.

زيادة سرعة نبضات القلب

يؤدي تناول الجرعات الكبيرة من الكافيين الموجود في الشاي خلال اليوم إلى ارتفاعٍ في معدل نبضات القلب عن مستواها الطبيعي، إلّا أنّ ذلك يختلف من شخصٍ لآخر، ولذلك يجب الانتباه إلى ضربات القلب عند تناول الشاي، والتقليل من شربه في حال كان التأثير كبيراً.

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