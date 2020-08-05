أطباء يحذرون من أعراض جديدة تدل على الإصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أطباء عن أعراض جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، مؤكدين أن تلك الأعراض مشابهة لأمراض الشرايين.

وذكر الأطباء، وفقا لوكالة "روسيا اليوم"، أن مرض الشرايين مشكلة شائعة في الدورة الدموية، حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف.

وأوضحت مستشارة في مستشفى Pinderfields في ويكفيلد، الدكتورة ليان أتكين، أن الحرق والحكة وألم الجلد ظهرت على عدد من المصابين بالفيروس ويعانون من أعراض خفيفة.

وأكدت أن الذين يعانون من تورم الأصابع، أو ما يُسمى بـ "أصابع كوفيد"، يشعرون أيضا بالحرقة والحكة حول المناطق المصابة، داعية الأطباء للانتباه لأقدام المرضى، على اعتبار أن التغيرات في لونها قد تكون علامة على الإصابة بالفيروس حتى في حالة عدم وجود أي أعراض أخرى.

يُذكر أن الأعراض الشائعة للإصابة بالفيروس تتمثل في السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التذوق والشم، كما تظهر لدى بعض المصابين أعراض أخرى، ومنها تورم الأصابع، وإحساس بالدوار أو الوخز، والدوخة، والقشعريرة، والعين الوردية، أو التهاب الملتحمة، ومشاكل الهضم.

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