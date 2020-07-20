التجربة السريرية تُظهر استجابة مناعية للقاحين ضد "كورونا"

المصدر: أ ف ب

أظهر لقاحان قيد التطوير ضد كوفيد-19، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة، بحسب نتائج تجربتين سريريتين منفصلتين بينتا كذلك أنهما آمنان للمرضى، ونُشرت، أمس، نتائجهما مجلة "ذي لانسيت" البريطانية الطبية.

وأنتج اللقاح الأول، الذي تطوره جامعة أكسفورد بشراكة مع شركة أسترازينيكا، "استجابة مناعية قوية" في تجربة على أكثر من ألف مريض، أما الثاني الذي يطور بدعم من شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، فقد حقق نتيجة جيدة في مجال إنتاج الأجسام المضادة لدى الغالبية من بين 500 مريض في تجربة منفصلة.

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