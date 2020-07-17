الإعلان عن أول كمامة تقتل كورونا بنسبة 99% .. وهذا سعرها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فريق من العلماء بجامعة تورنتو بكندا أن كمامة وجه من صنع شركة كندية قادرة على تعطيل فيروس كورونا المستجد.

والسطح الخارجي للكمامة يحتوي على طلاء قادر على قتل 99 في المئة من الفيروس في غضون دقائق، وفق ما نقلت قناة الحرة عن موقع "كومبليكس" الكندي.

وأخضع الباحثون في الجامعة الكمامة لاختبارات مكثفة وخلصوا إلى أنها تعمل على تعطيل الفيروس وتحييده.

والكمامة من صنع شركة "تريوميد" ومقرها مقاطعة كيبيك، وتعد "الأولى من نوعها في العالم"، حسب الشركة المصنعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيير جان ميسييه، في بيان إن الكمامة أثبتت أنها قادرة على تعطيل كورونا وحماية الجهاز التنفسي.

وأضاف أن الشركة "أنفقت سنوات وملايين الدولارات لتطوير هذه التكنولوجيا التفاعلية المضادة للميكروبات".

وبقيادة سكوت غراي أوين من قسم علم الوراثة الجزيئية في كلية الطب بتورنتو، اختبر الفريق فاعلية الكمامة في مختبر الجامعة العالي التقنية.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة أن الفريق وجد أن طلاء الكمامة قادر على تعطيل نسبة 99 في المئة من فيروس كورونا.

وقال أوين إن العلماء وجدوا أن الفيروس ظل عالقا على الطلاء الخارجي للكمامة لكنه أصبح غير معد.

وأضاف أن الاختبارات تكررت وكانت النتيجة هي نفسها.

وتتوفر الكمامة الجديدة للبيع بثمن 7 دولارات كندية أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية.

وأظهرت دراسات عدة فاعلية الكمامات في تقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وفرضت العديد من الدول على مواطنيها ارتداء الكمامات عند الخروج إلى الأماكن العامة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تنصح الحكومات على تشجيع المواطنين لارتداء الأقنعة غير الطبية، والمصنوعة من القماش، خاصة في الأماكن التي يصعب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي.

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