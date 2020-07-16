ماذا يحدث لصحتك عند تناول النعناع بالعسل على الريق؟

يعتبر النعناع بالعسل من المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها في الصباح الباكر على الريق، وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل الأملاح المعدنية، والفيتامينات، والسكريات، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة وغيرها، وفي هذا المقال سنعرفكم على أهم فوائد هذا المشروب للجسم.

فوائد النعناع بالعسل

صحة الجهاز الهضمي

يحسن مزيج النعناع بالعسل من عمل الجهاز الهضمي، ويقيه من الإصابة بالمشاكل والاضطرابات المتنوعة، والتي تشمل الإمساك، وعسر الهضم، بالإضافة إلى الغازات ومشاكل القولون وغيرها، فالنعناع يحفّز الغدد اللعابية على إفراز اللعاب، وبالتالي يسهل عملية الهضم، أمّا العسل فمن شأنه التقليل من نسبة الأحماض الحارقة في المعدة.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

مثل الحساسية في فصل الربيع، والربو، والتهابات الشعب التنفسية والرئتين، وغيرها، بالإضافة إلى تسريع الشفاء من الإنفلونزا، أو نزلات البرد، حيث إن مزيج العسل والنعناع يساعد على فتح القصبات الهوائية، ومنع تهيّجها، هذا بالإضافة إلى أنّه يخلص من البلغم في الصدر والحلق.

تسكين آلام الجسم المختلفة

يسكن مزيج العسل والنعناع الآلام خاصةً آلام الدورة الشهرية عند النساء، حيث إن هذا المزيج يحتوي على الموادّ المهدئة والمضادة للألم والالتهاب.

تقوية الجهاز المناعي

هذا المشروب من شأنه تنقية الجسم من السموم كالمواد الحافظة، والصبغات، كما أنّه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وأهمّها المواد المضادّة للأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات، والأملاح المعدنية وغيرها، والتي تعمل جميعها على وقاية الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوات، مثل الأورام الخبيثة، نزلات البرد، وغيرها، لذلك ينصح بشرب النعناع مع العسل يومياً في الصباح الباكر على الريق.

تحسين الحالة المزاجية

يخلّص مزيج العسل والنعناع من المشاعر السلبية التي قد يشعر بها الإنسان مثل القلق، والاكتئاب، والتوتر، حيث إن رائحة النعناع تحفز إفراز هرمون السيراتونين، والمعروف أيضاً باسم هرمون السعادة، أمّا العسل فيساعد على تهدئة الأعصاب، وإشعار الشخص بالراحة والاسترخاء طوال اليوم، وخاصّةً في حال تناوله على الريق.

التخلص من الوزن الزائد

حيث إنّ النعناع يحفّز من عملية الهضم، وامتصاص المغذّيات، بالإضافة إلى أنّه يحوّل الدهون المتراكمة في الجسم إلى طاقة، أمّا بالنسبة للعسل فإنّه يحتوي على نسبةٍ عالية من السكريات الطبيعيّة، والتي من شأنها الوقاية من تراكم السكر الضارّ والمسبّب للسمنة في الجسم.

الحفاظ على صحة الجهاز الدوري

يحسن مزيج العسل والنعنع صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنّه يحتوي على نسبةٍ عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يحافظ على نسبةٍ طبيعية لضغط الدم وضربات القلب، هذا بالإضافة إلى أنه يقلل من نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الجسم، وذلك من شأنه الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبيّة أو السكتات الدماغية وغيرها من المشاكل الأخرى.

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