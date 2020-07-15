كيف نقضي على انتشار كورونا خلال أسابيع؟

المصدر: وكالات

قال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون "تحت السيطرة" خلال فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع، في مقابلة أجراها مع شبكة "جاما" الطبية.

وبحسب مدير مراكز السيطرة على الأمراض، روبرت ريدفيلد، فإنه "لو تمكنا من دفع الجميع إلى ارتداء كمامات الآن، أظن أننا سنضع هذه الأزمة تحت السيطرة بعد أربعة أو ستة أو ثمانية أسابيع".

وشدد ريدفيلد "الوقت (المناسب) هو الآن. نحن حقا بحاجة إلى (الالتزام) بالكمامة".

ووفقا لموقع "آكسيوس" الأمريكي، فقد عبر مدير المراكز عن سعادته لرؤية المزيد من الأشخاص يرتدون الكمامات لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر.

"يسعدني أن أرى المزيد والمزيد من الناس الآن. أنا سعيد لرؤية الرئيس مرتديا كمامة نهاية الأسبوع (..) ونائب الرئيس"، قال ريدفيلد.

وأضاف "من الواضح في حالتهم، أنك يمكنك تبرير أنهم لا يحتاجون (ارتداء الكمامة) بسبب جميع الفحوصات المجراة حولهم وهم يعرفون أنهم غير مصابين. لكننا نحتاجهم أن يصنعوا قدوة".

ولفت الطبيب إلى أن ارتداء الكمامة يعتبر واحدا من ثلاث ممارسات أساسية، تشمل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بشكل متكرر.

وقال "إذا فعلنا هذا بدقة، يمكننا حقا إعادة هذا التفشي إلى حيث يجب أن يكون".

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 65682 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لحصيلة أعدتها رويترز.

وتشكل حالات الثلاثاء ثاني أعلى حصيلة يومية ترصدها البلاد منذ بداية الجائحة.

وارتفع مجموع الحالات التي رصدتها الولايات المتحدة على أراضيها إلى 3.45 ملايين حالة.

كما تم رصد 919 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 136367 حالة.

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