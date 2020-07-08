كيف عالج العلماء انتقال كورونا عبر الهواء؟

المصدر: وكالات

طور باحثون من جامعة هيوستن تكساس مرشح هواء قادر على "التقاط وقتل" فيروس كورونا المستجد.

الباحثون الذين نشروا تصميمهم على موقع Materials Today Physics قالوا إن الاختبارات التي أجروها بمعمل جالفستون الوطني أظهرت أن المرشح قادر على قتل 98.8 في المئة من الفيروسات التي تمر عبره، وهو مصنوع من النيكل الذي تم تسخينه لـ200 درجة سيلزيوس.

ومعروف علميا أن الفيروس لا يستطيع تحمل درجات حرارة فوق 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)، لذلك قرر الباحثون استخدام مرشح ساخن لقتل الفيروس وجراثيم أخرى، على الفور تقريبا.

واستخدم العلماء النيكل لأنه يلبي العديد من المتطلبات الرئيسية من بينها أن به مسام ويسمح بمرور الهواء وموصلة للكهرباء ومرنة.

ولزيادة قدرة النيكل على تحمل درجات حرارة أكبر حتى 250 درجة مئوية، قام الباحثون بطي المرشح بمادة أخرى وإدخال أسلاك كهربائية في مكوناته.

وقال رين أندرسون أستاذ الفيزياء بجامعة هيوستن وأحد معدي الورقة البحثية "يمكن أن يكون هذا المرشح مفيدا في المطارات والطائرات وفي مباني المكاتب والمدارس وسفن الرحلات لوقف انتشار كوفيد-19"، موضحا أن قدرته على المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس يمكن أن تكون مفيدة جدا للمجتمع.

وقد يتزايد الاهتمام بالاكتشاف الجديد سيزيد، في ظل وجود مؤشرات على أن الفيروس ينتقل عبر الهواء. لكن من المؤكد أنه يعلق في الهواء لساعات على الأقل، حسب عدد من الدراسات.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز