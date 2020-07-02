مفاجأة سارة .. لقاح فعال ضد فيروس كورونا طويل الأمد قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور المصري هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن توصل فريق بحثي من جامعة أوكسفورد البريطانية إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد .



وقال في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب روسيا اليوم إنه من المتوقع أن يمنح هذا اللقاح الإنسان مناعة طويلة ضد الفيروس وليست مؤقتة، موضحا أنه هناك آمال كبيرة لتوفر اللقاح أواخر أغسطس المقبل، وأن مصر تعاقدت مع الشركة المنتجة لتوفيره للمواطنين.

وتابع الناظر: "خبر حلو منقول عن أعضاء من الفريق البحثي بجامعة أوكسفورد الذي توصل للقاح لكورونا وهو أنه من المتوقع أن يكسب اللقاح الإنسان مناعة طويلة ضد الفيروس وليست مؤقتة …ومن ناحية أخرى هناك آمال كبيرة لتوفر اللقاح أواخر أغسطس والأهم أن مصر تعاقدت بالفعل مع الشركة المنتجة لتوفيره للمواطنين بإذن الله".

كما حذر الناظر، من تناول الفيتامينات دون استشارة الأطباء، وقال:"لابد من وجود دكتور متخصص لتناول أدوية الفيتامينات لان تناولها قد يسبب مضاعفات كبيرة".

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