التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري يعالج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور سيد هنداوي، رئيس شركة "ماش" للأدوية، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا فى مصر خلال الأسبوع المقبل.

وقال هنداوي لقناة "صدى البلد" المصرية، إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة في مجال الدواء لتسجيل وتصنيع عقاقير "أفيجان" و"هيدروكسي كلوركين" وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.

وأضاف هنداوي أن عقار "أفيجان" وصل مصر كعينة لوزارة التعليم العالي لعمل التجارب المعملية عليه، كما وصل لعدة دول أخرى لإجراء دراسات حول قدرته على علاج كورونا.

وأشار هنداوي إلى أن النتائج المبدئية أثبتت قدرته الهائلة على علاج الفيروس، حيث أنه أثبت نجاحا بنسبة 95% وعقب 4 يصبح المريض قادرا على الخروج من المستشفى.

وأشار هنداوي إلى أن هناك نحو 10 شركات مصرية بدأت في الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل.

وأكد هنداوي أنه مع بداية شهر يوليو ستكون النسخة المصرية من عقار "أفيجان" متوفرة فى الأسواق.

وسيحمل العقار الاسم التجاري "بريفانورك"، ولن يزيد سعر كورس العلاج الكامل عن 500 جنيه مصري (نحو 31 دولارا أمريكيا).

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