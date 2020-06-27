الصحة العالمية تحذر من وفاة الملايين في موجة كورونا الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ملايين الأشخاص قد يفقدون حياتهم إذا شهدت جائحة فيروس كورونا المستجد، موجة ثانية من الإصابات.

وكررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها، مؤكدة أن الوباء لم ينته على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف كما حصل خلال سيناريو الانفلوانزا الإسبانية.

فمع اقتراب عدد ضحايا فيروس كورونا النصف مليون وفاة، نبه المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، إلى أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدت موجة ثانية من الإصابات، مؤكدا أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة ".

كما شبه الطبيب رانييري جويرا، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية الفيروس التاجي الذي أصاب حتى الآن أكثر من 9 ملايين انسان بالأنفلونزا الإسبانية لجهة تفشيه، حيث انخفضت في الصيف، لكنها عاودت نشاطها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية".

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