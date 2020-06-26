الصحة العالمية تكشف عن أكثر اللقاحات سبقاً في علاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أكثر اللقاحات سبقاً والتي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير لعلاج كورونا (كوفيد_19) .

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان اليوم الجمعة إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه أسترازينيكا وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة، وفقا لرويترز.

ودعت سواميناثان في إفادة صحفية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

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