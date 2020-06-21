باحث مصري بنيويورك يوضح حقيقة ظهور فيروس جديد بالصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الدكتور المصري وليد شوقي عطية الباحث بكلية الطب بجامعة نيويورك، أنه لم يظهر أي نوع من الفيروسات الجديدة في الصين ولكن تم تسجيل ارتفاع فى حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمعروف سابقا قبل تسميته بكوفيد 19 باسم سارس كوڤ 2 بحسب بوابة أخبار اليوم.



‏والجدير بالذكر أن الصين لم تسجل صفر حالات منذ الوباء إلا في الأيام الأخيرة، ولكن ما حدث هو ارتفاع في الحالات فقد صار متوسط الحالات 40 حالة يوميا، كما أنهم يسيرون في طريقهم الصحيح للسيطرة عليه.

‏وأضاف بحسب أخبار اليوم، أنه بعد اكتشاف معظم هذه الحالات في مدينة بكين فقد قاموا بإغلاق المطارات وأخذ عينات من جميع المخالطين للسيطره عليه والتاكد من عدم انتشار المرض.

ونوه أنه اذن فلا داعى للقلق بشأن ظهور فيروس جديد أو أن يكون أشد فتكا كما يظن الكثيرون وحتى يومنا هذا لا يحتسب ذلك موجه ثانية بعد ولكن جاء كل هذا نظرا لتأهب الصين واستعدادها التام وترقبها لرصد الحالات الجديدة خوفا منهم من تكرار ما سبق.

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