علامة الإصابة بكورونا‎ تظهر بعد 48 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الطبيب المصري د.عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية، أن هناك حالة من الرعب تصيب الأشخاص بمجرد إصابتهم بارتفاع درجة الحرارة، خاصة مع ضيق التنفس وجفاف الحلق وهما العاملان الرئيسيان في حسم الإصابة بفيروس كورونا وذلك خلال 48 ساعة .

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة الحرارة ليس بالضرورة أن يكون مقياسا للإصابة بـكورونا ولكنه من الممكن أن يكون نزلة برد عادية خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية وتغيير فصول السنة بحسب اليوم السابع .

وأشار إلى أن التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة يكون عن طريق تناول المريض لأقراص لخفض درجة الحرارة وفي حالة انخفاضها تصنف الحالة على انها نزلة برد وفي حالة ثبوت العكس يتم التأكد من الإصابة بالفيروس .

وأكد د.عصام المغازى، أن ضيق التنفس، وصعوبة البلع، من أكثر الأعراض قلقا وأشد خطورة، ويؤكدان إصابة الفرد بفيروس كورونا المستجد .

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