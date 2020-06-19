طبيب أورام يفجر مفاجأة عن دواء ديكساميثازون

المصدر: البيان الإلكتروني

فجر الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب التخدير وعلاج الأورام المصري مفاجأة عن دواء ديكساميثازون الذي تم الإعلان عن استخدامه في علاج مرض كورونا المستجد " كوفيد_19" ، حيث أكد أنه كان بالإمكان إنقاذ ثلث الوفيات بكورنا موضحاً أن الدواء يتم استخدامه منذ 60 عاما.

وأضاف عبر مداخلة بـ «سكايب» من العاصمة البريطانية مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، بحسب صحيفة الأهرام القاهرية أن ثلث الوفيات بكورنا كان يمكن إنقاذهم إذا تم استخدام دواء ديكساميثازون مبكراً.

وأكد أن الدواء يجب تناوله تحت إشراف طبي، مردفاً، أن من يأخذه بدون إشراف طبي قد يتسبب في وفاته لأنه يتم استخدامه داخل الرعاية المركزة وقبل الدخول للعناية المركزة.

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