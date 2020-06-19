10 أعراض تنذر بكارثة صحية .. لا تتجاهلها

السكتة الدماغية من أخطر الحالات التي قد تصيب الإنسان، وهناك علامات تحذيرية تحدث قبل الإصابة، أوردها موقع metrous في تقرير له.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتعرقل تدفق الدم إلى الدماغ ما يحرم أنسجته من الأكسجين اللازم، لذلك تموت خلايا المخ في دقائق.

الموقع وضع قائمة بالعلامات التحذيرية التي "قد تحدث قبل أيام أو أسابيع" من الإصابة وتشير إلى أنها على وشك الحدوث.

الحازوقة/الفواق

لا تقلق من الحازوقة العادية لأنها تحدث لأي شخص، لكن تلك المؤلمة ألما شديدا يمكن أن تكون مؤشرا على قرب حدوث سكتة دماغية، وفقا لرئيسة قسم الأعصاب بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية ديانا غرين تشاندوس.

تعامل مع الحازوقة الحادة بجدية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأعراض السكتة الدماغية الأخرى.

الصداع الحاد

من النادر أن يحدث، لكن لو حدث سيكون صداع "الرعد" الذي يحدث فجأة ويسبب ألما شديدا ويمكن أن يستمر دقائق.

النسيان والتشوش

قد تنسى ما قلته لشخص ما، أو يكون لديك شعور بالالتباس والتشوش وقد تعتبر تلك حالة عابرة، لكن لو ارتبطت بأعراض أخرى للسكتة الدماغية، ينبغي عليك طلب العناية الطبية.

صعوبة البلع

صعوبة البلع والتي تنتج عن اضطرابات تحدث في الحلق، عادة تحدث بعد الإصابة بالجلطة، لكن يمكن أن تحدث قبلها أيضا.

الشعور بالانفعال والاهتياج

قد يكون ذلك أكثر من مجرد حالة مزاجية سيئة أو تغير في الهرمونات كما يحدث مع النساء خلال فترة الدورة الشهرية.

مشاكل التوازن

مشاكل التوازن أيضا علامة أخرى، مثل عدم القدرة المشي في خط مستقيم أو وضع إصبعك على أنفك.

مشاكل الرؤية

من أكثر العلامات شيوعا، وتتضمن الرؤية المزدوجة أو عدم القدرة على الرؤية إطلاقا، وهي تدل على مشاكل تحدث في الدماغ، مثل نقص الأكسجين.

تدلي الوجه

حدوث تدلٍّ مفاجئ في الوجه وهو من علامات شلل الوجه أو أحد جانبيه، أي فقدان الحركة الإرادية في العضلات والأعصاب الموجودة بالوجه، هو أيضا من أكثر العلامات شيوعا ويتطلب الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

ضعف في الذراع

الشعور بالضعف في إحدى الذراعين، ومن علاماته عدم القدرة على رفع كلتيهما في الوقت ذاته.

الصعوبة في الكلام

تشوش الكلام وصعوبة تكوين الجمل علامة أخرى على أن هناك مشكلة ما في الدماغ. يمكن أن يكون تراجع المهارات المعرفية، مثل فقدان القدرة على إجراء محادثة، علامة على أن الشخص على وشك الإصابة بسكتة دماغية.

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