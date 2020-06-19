نجاح أول لقاح معطل لكورونا في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاز لقاح محتمل مضاد لكوفيد - 19 الذي تم تطويره في الصين المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية.

وقالت شركة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب" (CNBG) وفق CGTN يوم الثلاثاء إن اللقاح لم يظهر "ردود فعل سلبية خطيرة" مع قيام جميع المتطوعين بتوليد أجسام مضادة بعد جرعتين خلال 28 يوما.

وتم تطوير اللقاح من قبل معهد ووهان للمنتجات البيولوجية الذي يعتبر فرعا لشركة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب"، وهذا أول لقاح معطل لكوفيد - 19 في العالم.

ووفقا لشركة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب"، بدأت التجارب البشرية في محافظة ووتشي بمقاطعة خنان بوسط الصين في الـ12 من أبريل. وتلقى 1120 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما جرعتين من الدواء خلال 28 يوما.

وقالت الشركة إن الدراسة هي أول تجربة سريرية في العالم للحصول على بيانات السلامة والفعالية لجرعتين من اللقاح المعطل لكوفيد - 19، مضيفة أن التجربة السريرية استمرت أطول فترة زمنية (66 يوما) وحصلت على البيانات الأكثر شمولا، وكذلك أكثر النتائج الجيدة من بين جميع لقاحات المحتملة المضادة لـ"كوفيد - 19" حتى الآن.

يذكر أن الصين تملك أكبر عدد من اللقاحات التجريبية المضادة لـ"كوفيد - 19" في العالم، وخمسة تخضع لتجارب سريرية حاليا.

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