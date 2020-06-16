ماذا يحدث لصحتك عند شرب العسل مع الماء الدافئ بالليمون؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتوي العسل على مكونات عديدة، وتعد الكربوهيدرات (السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز) هي المكون الأساسي والتي تعطيه المذاق الحلو.

كما يحتوي أيضًا على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والانزيمات والفلافونويد.

أما يعد الليمون فهو من أغنى المصادر بفيتامين ج، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذان يساعدان في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق موقع ويب طب.

إن الليمون مصدر غني بمضادات الأكسدة أيضًا، التي تساعد في حماية الجسم من السرطان وأمراض القلب.

فوائد العسل مع الماء الدافئ والليمون

بالإضافة إلى الطعم اللذيذ للعسل، فهناك فوائد علاجية كثيرة، وعند خلطه مع الماء والليمون تساهم مجتمعة في فوائد متعددة، فإليك بعض هذه الفوائد:

1. تخفيف الوزن

بالرغم من احتواء العسل على كميات كبيرة من السكريات، إلا أن الأبحاث والدراسات تشير حول إمكانية العسل في تخفيف الوزن.

قد يساهم خلط الماء الدافئ مع العسل والليمون في تخفيف الوزن، في الحقيقة إن شرب الماء بكثرة خلال اليوم زيادةً على أنه يحافظ على رطوبة الجسم ونشاطه، فإنه يشعر المعدة بالامتلاء والشبع ويحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.

فمع إضافة العسل والليمون يكون التأثير أكبر على سرعة حرق الدهون وفقدان الوزن، وتكون الاستفادة الأكبر عند شرب الخليط على معدة فارغة في الصباح الباكر عند الاستيقاظ.

كما يعد هذا الخليط بديلًا ممتازًا للمشروبات المحلاة المصنعة التي تحتوي كميات كبيرة من سكر المائدة الضار استهلاكه بكثرة.

2. التأثير على الجهاز الهضمي

شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، فالخصائص المطهرة للعسل تساعد في التخفيف من حموضة المعدة. كما قد يساعد العسل في المحافظة على تنظيم عمل القولون.

وقد يساعد العسل والليمون مع الماء الدافئ في تخليص القولون من الغازات المزعجة، ومشكلة الإمساك، لأن الخليط يعمل على ترطيب الجسم وتليين الأمعاء وتنظيم حركتها.

3. التأثير على الجهاز المناعي

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، ففي دراسة تم عرضها في مؤتمر Society For General Microbiology بينت أن عسل المانوكا قد يساعد في التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وفي دراسة أخرى حول عسل المانوكا نشرت في European Journal of clinical microbiology and infectious disease بأنه قد يساعد في التخلص من بكتيريا الكلوستريديوم التي تسبب الإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي.

ومن ناحية أخرى فإن العسل والليمون مصدران غنيان جدًا بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية، وبعض أنواع السرطان.

4. تخفيف السعال

إن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، ففي دراسة أجريت عام 2007 بينت أن العسل يقلل السعال أثناء النوم وخاصة عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

مع التحذير بعدم استخدام العسل للأطفال أقل من عمر السنة.

5. التأثير على الدهون في الجسم

يمكن أن يقلل العسل مع الماء من الكوليسترول الضار(LDL) ويرفع من مستوى الكولسترول النافع(HDL).

كما قد يساعد في التقليل من الدهون الثلاثية التي تزيد خطر الأمراض القلبية.

6. الحد من مشكلة حب الشباب

إن استخدام العسل والليمون للبشرة يقلل من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد في إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها.

بالإضافة يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتريا ويحتوي الفيتامينات والمواد التي تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

7. غذاء للشعر

يمكن استخدام العسل والليمون للشعر، فالعسل يعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويساهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

وصفة العسل مع الماء والليمون

يمكن تحضير الوصفة كالاتي:

حضر كوبان من الماء الدافئ وليس المغلي لأن العسل قد يفقد خصائصه الغذائية في الماء المغلي.

أضف ملعقتين صغيرتين إلى الماء الدافئ.

أضف عصير الليمون إلى الخليط.

أضرار العسل

كما لكل شيء فائدة فهناك أضرار في حال عدم التوازن في استهلاكها، وكذلك العسل فإليك بعض النصائح والتحذيرات عند تناول العسل يجب التنويه لها:

احرص على اختيار العسل ذو الجودة العالية، لضمان عدم خلطه بالسكريات الصناعية.

تناول العسل باتزان، ولا تنسى انه عالي السعرات الحرارية والسكريات.

بالنسبة لمرض السكري، بالرغم من وجود دراسات وأبحاث تبين الاثار الإيجابية للعسل على مرضى السكري، إلا أنها ما زالت غير مثبتة ومؤكدة.

يمنع إعطاء العسل للأطفال أقل من عمر السنة، بسبب خطر التسمم السجقي Botulism toxin.

في حال كنت تعاني من الحساسية تجاه حبوب اللقاح، تجنب تناول العسل لأن العسل يصنع في الأصل من حبوب اللقاح.

يعد العسل بشكل عام امنًا على الحامل والمرضع عند تناوله مع الطعام بكميات قليلة، ولكن يكون الحذر عند استعماله لسبب علاجي فيجب استشارة الطبيب لعدم وجود دراسات كافية.

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