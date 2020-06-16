بالصور.. مستشفى سعودي يستأصل أكبر ورم في العالم من حيث الحجم

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناة طويلة مع المرض، نجح فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد العام بجدة من استئصال ورم بالغدة الكظرية لمواطن سعودي في العقد السادس. ويبلغ وزن الورم 4067 كغم ويبلغ طوله 31 سم، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وبذلك يكون متضخماً عن الطبيعي بأكثر من 450 ضعفاً.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن استشاري جراحة الغدد والأورام وقائد الفريق الطبي الدكتور سعد آل عواض أن المريض كان يعاني من قصور في الشريان التاجي وتبين وجود الورم وتم عمل القسطرة القلبية وتركيب الدعامة ومن ثم تجهيزه لعملية استئصال الورم وتم ذلك بأخذ الإجراءات الطبية عالية الخطورة. وتم إجراء العملية واستئصال كامل الورم بفضل الله ثم بتضافر الجهود من قسم الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة والقلب.

وبيّن الدكتور أن العملية تعتبر نادرة، إذ إن نسبة حدوث هذا الورم مريض لكل مليون شخص ولكن بهذا الحجم فتعتبر حالات فردية مسجلة على مستوى العالم.

وخرج المريض من العناية المركزة إلى الجناح الطبي العادي ويتلقى الرعاية الطبية تمهيداً لخروجه بإذن الله.

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