الصحة المصرية تطالب بتناول هذه الأطعمة للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عدة نصائح لتقوية المناعة لدى الإنسان، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي، وجميعها إجراءات مهمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الوزارة المصرية إن "كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية".

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