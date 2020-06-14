توضيح سبب وفاة الشباب دون الـ 30 عاماً بكورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

وضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية السبب في وجود إن وفيات بسيطة بين الشباب الأقل من 30 عاماً مشيرا إلى أن بعض الشباب لديهم أمراض مزمنة كعيوب في القلب والسكر وهم أكثر عرضة للوفاة من غيرهم إذا اصيبوا بكورونا ، وتوقع أن تنخفض إصابات فيروس كوفيد 19 المستجد في النصف الثاني من يوليو المقبل .

وأضاف أن أول 15 يوم من شهر يوليو سنصل إلى مرحلة الثبات في عدد الإصابات بحسب اليوم السابع.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية إن هناك وفيات بسيطة بين الشباب الأقل من 30 عاما مشيرا إلى أن بعض الشباب لديهم أمراض مزمنة كعيوب في القلب والسكر وهم أكثر عرضة للوفاة من غيرهم إذا اصيبوا بكورونا وفق اليوم السابع.

وكانت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة، أكدت أن اللجنة وضع برتوكول علاج مخصص للحالات الخاصة والتي تعاني من مشاكل صحية مزمنة وحرجة، مثل أمراض الكلي والقلب والنساء والأطفال والأنف والأذن وتم وإرساله لجميع المستشفيات منذ شهر أبريل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة: "البرتوكول العلاجي متكامل وبه كل التخصصات ومن ضمنها مرضى الكلى المزمنة والغسيل الكلوي وأمراض الكلى الحادة، وطريقة العلاج عند الإصابة بكورونا" ، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن دواء فعال أو دواء خاص بعلاج فيروس كورونا بشكل محدد، كل المستحضرات التى يتم استغلالها لمواجهة الفيروس أدوية يتم تجريبها فقط بعضها حقق نتائج مبشرة والبعض الآخر لم يحقق نتائج".

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