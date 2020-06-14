عالم مصري مشارك في لقاح أكسفورد: فعال 100% وهذا سره

المصدر: البيان الإلكتروني

قال أحمد محمود سالمان، المصري الوحيد بفريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، إن الفيروس الذي تطوعه الجامعة الآن ضمن تجاربها هو فيروس الشمبانزي، موضحًا أن الجامعة استعانت بهذا الفيروس لعدم وجود مناعة داخل جسم الإنسان ضده بحسب صحيفة الشروق.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفكرة تعتمد على وضع جزء من المادة الوراثية المقابلة للقاح في فيروس الشمبانزي لتدريب الجهاز المناعي على التعرف على فيروس كورونا، ذاكرًا أنهم أزالوا كل جينات التكاثر منه لضمان أمانه داخل جسم الإنسان.

وأوضح أن الخلايا داخل الجسم المناعي تبدأ في عرض فيروس الشمبانزي على جهاز المناعة حتى يستطيع تكوين ذاكرة عن شكله ويبدأ في تجهيز جيش كامل للقضاء على أي فيروسات مشابه، أو حدوت العدوى بفيروس كورونا.

وذكر أن الجامعة بدأت التجارب الإكلينيكية على القرود والفئران أواخر مارس الماضي والتي أظهرت نتائج مبشرة، متابعًا أن الجامعة طعمت أول متطوع في التجارب السريرية في الـ23 من أبريل الماضي.

وأكد أن التجربة أظهرت فعالية بنسبة 100% على القرود، قائلًا إن القرود الستة الذين تم تطعيمهم بالفيروس، من إجمالي تسعة استعانت بهم الجامعة، لم يتعرضوا للالتهاب الرئوي.

إلى ذلك قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، السبت، إن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقّعت عقداً مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير، في منشور على «فيسبوك»، إن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف المقبل.

وأضاف أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقّت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، تفويضاً من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرة كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز