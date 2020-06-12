أستاذ بجامعة هارفارد يدلي بتصريح خطيرعن عدوى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تتضارب الآراء كل يوم عن عدوى فيروس كورونا المستجد هل تنتقل من المصابين بإصابات خفيفة أم لا حتى منظمة الصحة العالمية بين لحظة وأخرى تختلف التصريحات بين أعضائها عن عدوى كورونا .

وقال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية إن 90% من مصابي كورونا ممن لا يشعرون بأعراض لا ينقلون الفيروس بحسب اليوم السابع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة “صدى البلد" أن ربط فصيلة الدم بمدى الشفاء من كورونا ربما تعد دراسات إحصائية فقط.

ولفت إلى أنه لا ينصح بذهاب مصابي كورونا للمستشفى قبل الشعور بضيق التنفس، مشيرًا إلى أن أدوية الملاريا فعالة في علاج كورونا كما أن العلاج باستخدام البلازما مستخدم منذ 100 سنة.

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