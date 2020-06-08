تصريح صادم جديد من الصحة العالمية حول كورونا

في تصريح جديد صادم من الصحة العالمية حول كورونا أكدت أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)".

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان إن وتيرة العدوى في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد"، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

وحثت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحفية إن اتباع "منهجية شاملة" أمر ضروري في أمريكا الجنوبية.

وقال رايان إن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص وأودى بحياة ما يزيد على 400000.

وقالت فان كيرخوف "لم نقترب بعد من نهاية هذا (الوباء)".

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