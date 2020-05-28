عقار شهير يعالج السكر يحتوي على مادة مسرطنة

المصدر: البيان الإلكتروني

تجري هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اتصالاتها مع الشركات المصنعة لدواء شهير يعالج مرض السكر لسحبه من الأسواق بعد الكشف عن احتوائه على مادة مسرطنة.

فبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، وفق صحيفة الشرق الأوسط قالت سارة بيديكورد، المتحدثة باسم الهيئة، في بيان إن «هيئة الغذاء والدواء اكتشفت أن مادة (N - Nitrosodimethylamine)، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مادةً مسرطنة، توجد بكميات غير مقبولة في بعض إصدارات دواء الـ(ميتفورمين) الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري».

وجرت كتابة نحو 21 مليون وصفة طبية لهذه الإصدارات من الدواء في الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع وصفات «ميتفورمين» بشكل عام.

ومن المتوقع أن تجرى بعض عمليات سحب «ميتفورمين» من الأسواق الأميركية في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ويتم تصنيع «ميتفورمين» للسوق الأمريكية من قبل كثير من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت «هيئة الغذاء والدواء» أنها بدأت تحليل عينات من دواء «ميتفورمين» في شهر ديسمبر لبحث احتمالية احتوائها على مادة «N - Nitrosodimethylamine» التي تستخدم لإنتاج خلايا سرطانية في الفئران لأغراضٍ بحثية.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين، جرى سحب عدد من أدوية ضغط الدم وحرقة المعدة من الأسواق بعد اكتشاف احتوائها على هذه المادة.

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